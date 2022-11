Armato di pistola, si aggirava tra turisti e pendolari: arrestato 21enne a piazza Garibaldi

Si aggirava armato tra decine di turisti e pendolari. Aveva approfittato del caos del mattino davanti alla stazione Centrale per confondersi tra la folla. Tuttavia il giovane non è sfuggito all’occhio attento dei carabinieri.

L’atteggiamento sospetto del giovane ha indotto i carabinieri a fermarlo e perquisirlo

Erano circa le 7.30 di questa mattina e piazza Garibaldi era affollata come fosse l’ora di punta. La gazzella del Radiomobile di Napoli procedeva a passo d’uomo durante un controllo sul territorio ed ha notato un ragazzo a piedi. Il giovane era tra le tante persone che passeggiavano o procedevano a passo svelto per i mille impegni quotidiani e si aggirava con fare sospetto. Quel comportamento ha indotto i carabinieri a fermarlo.

Il 21enne si aggirava tra la folla con una pistola carica con matricola abrasa: arrestato, è in attesa di giudizio

Il ragazzo non ha opposto alcuna resistenza ma i militari hanno deciso di perquisirlo. Un’intuizione che si è rivelata giusta. Nelle tasche del giovane – tale Benedetto D’Amanzo, 21enne di Miano già noto alle forze dell’ordine – è stata trovata una pistola calibro 7,65 con matricola abrasa e colpo nel caricatore. L’arrestato è in attesa di giudizio ed ora si trova in carcere. Da comprendere ancora le ragioni per le quali il 21enne si trovasse lì armato. Non si esclude che potesse essere usata per una rapina, ma neppure che il giovane la stesse trasportando per consegnarla a qualcun altro. L’arma sarà sottoposta ad accertamenti balistici per verificare se sia stata utilizzata in fatti di sangue o altri delitti.