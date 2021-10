Tragedia a Salerno, 38enne uccisa dal Covid in tre giorni: non era vaccinata

A Cava de’ Tirreni una donna di 38 anni è morta dopo aver contratto, da non vaccinata, il Covid. In tre giorni le sue condizioni si sono aggravate velocemente, nonostante i tentativi dei medici di salvargli la vita, spegnendosi al nosocomio metelliano di Santa Maria Incoronata dell’Olmo. La 38enne viveva nella frazione Passiano insieme al figlio ed era originaria di Scafati. E, per qualche tempo, ha vissuto in provincia di Latina prima di tornare nel Salernitano.

La donna non era vaccinata

Tre giorni fa la donna è giunta in ospedale con problemi respiratori gravi e febbre. Le sue condizioni sono peggiorate nelle ore successive e dopo un prima massaggio cardiaco, effettuato lunedì sera, la donna è stata colta da un secondo arresto cardiaco. E, purtroppo, questo l’ha stroncata. A riportare la notizia è Fanpage. Al momento non è ancora chiaro se la vittima soffrisse di altre patologie pregresse, ma è certo il fatto che non fosse vaccinata contro il Covid.