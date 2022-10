Accusato di estorsione per i Mazzarella, scarcerato Giovanni Ascione

Su di lui pendeva la pesante accusa di estorsione aggravata dal metodo mafioso per aver agevolato il clan Mazzarella. E invece per il 35enne di Portici Giovanni Ascione è arrivata una condanna decisamente soft: tutto merito del suo legale, l’abile avvocato Paolo Gallina, che è riuscito a ridimensionare fortemente le accuse per il suo assistito. Era lo scorso anno quando la Dda di Salerno aveva dato il via ad un blitz che portò all’arresto di dieci persone: l’inchiesta verteva su un’ipotesi di riciclaggio di denaro sporco dove ad operare erano il clan Cuomo di Nocera Inferiore e i Mazzarella, storico clan di Napoli est. Al centro di tutto due episodi in particolare, l’esplosione di una bomba carta e il riciclaggio di 25mila euro, poi sfociato in un’estorsione, con violenze fisiche e vessazioni psicologiche ai danni di una negoziante e l’interessamento del clan Mazzarella.

Le accuse contro Ascione smontate dal suo legale

La prima indagine scaturì dall’esplosione di una bomba carta avvenuta la notte 21 gennaio 2020 che danneggiò un bar a Nocera Inferiore. L’attentato dinamitardo, secondo l’accusa, rientrava in un disegno estorsivo finalizzato ad impedire alla stessa società di aprire un ulteriore punto vendita in corso Vittorio Emanuele. L’intimidazione, attuata con la regia di Cuomo, aveva lo scopo di preservare dalla concorrenza un altro esercizio commerciale, anch’esso ubicato in corso Vittorio Emanuele, luogo di ritrovo abituale dei componenti del gruppo Cuomo e il cui titolare è risultato in contatto con il vertice del sodalizio. L’atteggiamento degli indagati alla fine, servì per giungere all’obiettivo: i soci, alla luce delle minacce subite, rinunciarono a realizzare il secondo punto vendita. Ascione entrò nell’inchiesta in seguito ad una serie di intercettazioni, accuse tutte smontate dall’avvocato Gallina che ha ottenuto per il suo assistito una condanna a soli due anni in riferimento ad una frode informatica.