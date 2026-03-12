PUBBLICITÀ
Scarico abusivo scoperto sul Litorale Domizio, era sulla spiaggia libera

La Polizia Provinciale di Caserta, in collaborazione con la Guardia Costiera di Mondragone, ha proceduto al sequestro di una tubazione comparsa nei giorni scorsi sulla spiaggia del Litorale Domizio a Sessa Aurunca, al confine con Mondragone. All’operazione hanno preso parte anche la Polizia Municipale di Sessa Aurunca, l’Arpac e i tecnici del Settore Ambiente del Comune, che hanno effettuato verifiche sul posto, con analisi e campionamenti delle acque.

L’intervento disposto dall’Autorità giudiziaria, si colloca pienamente nel quadro delle attività di controllo e contrasto agli illeciti ambientali che la Provincia di Caserta sta intensificando sul territorio, in attuazione degli indirizzi e delle disposizioni impartite dal presidente della Provincia, Anacleto Colombiano, con particolare attenzione alla tutela del litorale domizio.

Si attendono ora i risultati degli accertamenti per individuare la provenienza della tubazione e le eventuali responsabilità oltre a procedere alla sua rimozione. Il tubo si trova infatti al centro di una spiaggia libera che, durante il periodo estivo, è frequentata da numerosi vacanzieri.

Le ipotesi di reato al vaglio dell’Autorità giudiziaria riguardano la violazione della normativa ambientale, tra cui lo scarico illecito di acque reflue l’abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nelle acque, oltre ad altre fattispecie previste dalla legge”.

