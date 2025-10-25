PUBBLICITÀ

Una ragazza di 20 anni, Beatrice Bellucci, è morta e altri tre giovanissimi sono rimasti feriti, due dei quali in gravissime condizioni.

È il drammatico bilancio dell’incidente stradale che ieri sera ha paralizzato via Cristoforo Colombo, a Roma, all’altezza di piazza dei Navigatori.

Schianto ad alta velocità in centro a Roma, Beatrice muore a 20 anni dopo l’impatto

Gli agenti del X Gruppo Mare hanno subito effettuato i primi rilievi. Le due auto procedevano a folle velocità in direzione del centro. Si sono scontrate e la Bmw è finita sulla corsia laterale, ribaltandosi. La Mini si è schiantata contro un albero. I vigili del fuoco hanno lavorato un’ora per riuscire a estrarre le due ragazze dalle lamiere di quest’ultima auto. Beatrice Bellucci di 20 anni, passeggera della Mini, è deceduta. L’amica, coetanea, è in condizioni gravi al San Camillo. Sulla Bmw viaggiavano due ragazzi di 22 e 20 anni. Il più grande, che era al volante, è in codice rosso, mentre l’amico che viaggiava con lui, ricoverato al Sant’Eugenio, se l’è cavata con qualche contusione.

Al vaglio degli investigatori della polizia locale, le telecamere della zona. Al momento dell’impatto altre auto in prossimità di piazza dei Navigatori, si sono allontanate. Non è escluso che ci fossero spettatori ad assistere alla gara di velocità tra le due auto, ma l’ipotesi di una competizione clandestina è tutta da verificare.

Studentessa di legge all’università Roma 3, Beatrice Bellucci aveva la passione per la pallavolo. Tifosa della Roma, aveva tanti follower sui social, dove pubblicava diverse storie. La sera prima aveva cenato con gli amici nel locale dello chef stellato Nico Romito. Beatrice viveva all’Infernetto, la notizia della sua scomparsa ha lasciato attoniti i suoi amici e i residenti del quartiere.