Scomparsa di Marzia Capezzuti, ritrovato il cadavere di una donna poco distante da dove viveva

Martedì scorso, un pastore ha ritrovato il corpo senza vita di una donna, completamente irriconoscibile. Il cadavere era in un casolare abbandonato a circa 6 chilometri di distanza dalla casa di Barbara Vacchiano. Casa in cui Marzia Capezzuti viveva abitualmente, fino al giorno della sua scomparsa, avvenuta l’8 marzo 2022.

Un pastore ha ritrovato il cadavere di una donna totalmente irriconoscibile

Il corpo è stato ritrovato in condizioni terribili, con diverse ferite e completamente irriconoscibile. E’ stato possibile evidenziare soltanto che fosse vestito con abiti femminili e che, quindi, appartenesse presumibilmente ad una donna. Il cadavere non era stato seppellito, ma era all’interno di una cascina, nel mezzo di un boschetto isolato, dove spesso scaricano rifiuti. Il terreno apparterrebbe, in realtà, ad un privato ed è stato sequestrato. Nelle vicinanze, gli inquirenti avrebbero anche rinvenuto un pannolone, di quelli per i disabili o le persone non autosufficienti. In queste verranno effettuati tutti gli esami del caso per identificare il corpo. Non è possibile quindi al momento dire che il corpo sia proprio quello della 29enne Marzia. La Procura della Repubblica sulla vicenda mantiene il massimo riserbo.

Il corpo è stato ritrovato in un casolare a pochi chilometri dalla casa dove viveva Marzia

Il casolare dove è stato trovato il corpo si trova nella zona di Santa Tecla a Faiano, a circa 6 chilometri di distanza dalla casa di Barbara Vacchiano, la 46enne sorella del fidanzato di Marzia, quest’ultimo ritrovato morto per overdose a Scampia nel 2019. Nella casa Vacchiano Marzia ha vissuto, secondo le prime ricostruzioni degli investigatori, fino al giorno della sua scomparsa. Qui, infatti, Marzia si era trasferita da Quarto Oggiaro, a Milano, di cui era originaria. Marzia era affetta da psicolabilità. Per l’invalidità, secondo quanto riportato da Il Mattino, percepiva una pensione dall’Inps di 800 euro al mese circa, che viene ancora erogata, come ha ammesso il padre a Chi l’ha visto. A giugno 2021, dopo la scomparsa della ragazza avvenuta tra il 7-8 marzo, la telecamera del bancomat postale di Fuorni a Salerno ha inquadrato due persone che avrebbero incassato la pensione di Marzia.

L’appello del padre a Chi l’ha visto: “Giustizia, non vendetta per Marzia”

Il padre ieri sera a Chi l’ha visto ha chiesto “giustizia, non vendetta per Marzia. Perché è atroce ciò che hanno fatto a mia figlia. Continuiamo a sperare che non sia lei“. La Procura della Repubblica di Salerno, dopo un primo fascicolo aperto per la scomparsa di persona, a settembre ha cominciato a indagare per omicidio e occultamento di cadavere. Sono 5 le persone al momento indagate, che potranno chiarire la loro posizione, difese dall’avvocato Pierluigi Spadafora. Tre di queste vivevano nella stessa abitazione di Marzia, prima della sua scomparsa, si tratta di Barbara Vacchiano, suo marito Damiano Noschese, di 36 anni, il figlio di Barbara Vito Vacchiano. E altri due amici di Noschese che, secondo gli investigatori, però, avrebbero un ruolo marginale. Le indagini sono affidate ai carabinieri della compagnia di Battipaglia, guidati dal colonnello Filippo Melchiorre.