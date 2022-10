L’Italia piange Ettore, il piccolo di 4 anni non ce l’ha fatta: lottava contro un brutto male

Aveva lottato per due anni contro un male incurabile. Ettore Pandolfi, un bimbo di appena 4 anni, è scomparso nelle scorse ore perdendo purtroppo la sua battaglia. Ricoverato all’ospedale di Brescia, la sua storia aveva commosso tutti.

La scorsa estate, il nonno, aveva realizzato uno dei sogni di Ettore. Era riuscito a portare Spiderman, uno degli eroi preferiti di suo nipote, nel reparto di onco-ematologia pediatrica. Un incontro, propiziato da Abe (Associazione Bambino Emopatico) che aveva riempito occhi e cuore di Ettore, degli altri bambini, dei familiari e dello stesso attore intervenuto, Mattia Villardita: “Grazie ai familiari – aveva scritto dopo l’incontro di giugno Villardita – per avermi consentito di entrare per un momento nella loro vita in punta di piedi, facendomi donare un po’ di leggerezza”.

A riportare la notizia è Il Giornale di Brescia. I funerali del piccolo si terranno venerdì pomeriggio a Lodetto, dove i genitori vivevano.