Scontro con il muletto, operaio 30enne muore all’ospedale del Mare

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Poco fa i carabinieri della stazione di San Gennaro Vesuviano, allertati dai sanitari dell’ospedale del Mare di Napoli, sono intervenuti nella struttura ospedaliera per il decesso di un uomo del Bangladesh classe 1996, residente in una struttura di accoglienza Craf di San Gennaro. Dai primi accertamenti pare che la vittima sarebbe stata vittima di infortunio sul lavoro avvenuto lo scorso 12 ottobre a San Gennaro Vesuviano.

L’uomo sarebbe stato urtato da un muletto in manovra mentre lavorava regolarmente per conto di un consorzio agricolo per poi cadere da un’altezza considerevole. Trasportato in ospedale, é deceduto stasera. La Procura ha disposto il sequestro della salma per l’autopsia. Disposto anche il sequestro del muletto. Nessuna forza di polizia era stata avvisata. Carabinieri, NIL e personale ASL indagano.

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