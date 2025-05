Scoperto lido abusivo allo ‘scoglione’ a Marechiaro, i posti migliori prenotati con lettini a pagamento

PUBBLICITÀ

Diversi cittadini hanno segnalato al deputato Francesco Emilio Borrelli la presenza di una sorta di lido abusivo sullo ‘scoglione’ di Marechiaro.

Come immortalato nei video inviati al deputato, alcuni uomini dispongono i lettini sullo ‘scoglione’ occupando i posti migliori e facendosi pagare profumatamente, in una zona che dovrebbe essere completamente pubblica.

“Ogni estate si ripropone sempre la stessa storia. Decine e decine di abusivi che armati di ombrelloni, sdraio e lettini si appropriano della spiaggia pubblica per lucrare in maniera illegale. Chiedo che vengano effettuati controlli immediati per stroncare questo business, le spiagge pubbliche devono essere libere dagli abusivi. Non possiamo consentire che questi soggetti, che spesso utilizzano metodi violenti per affermare l’egemonia sul territorio, si impossessino di aree pubbliche sottraendole ai cittadini che vorrebbero solo godersi una giornata al mare, magari con la propria famiglia. Più volte ho sollecitato l’istituzione di una polizia turistica in modo da garantire sicurezza e rispetto della legge sulle nostre spiagge, è arrivato il momento di intervenire con decisione”. Questo quanto dichiarato da Francesco Emilio Borrelli, deputato di Alleanza Verdi – Sinistra.

