Sebastiano Esposito nel mirino dei ladri, svaligiata la casa dell’attaccante del Cagliari

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
Ultima modifica:
Furto all’interno delle abitazioni di due calciatori del Cagliari. Nel mirino dei ladri sono finiti gli attaccanti Sebastiano Esposito e Zito Luvumbo.

Portati via effetti personali, soprattutto vestiti.

Il momento in cui è stato messo a segno il furto non è chiaro. I due calciatori rossoblù sabato erano impegnati in trasferta a Bergamo contro l‘Atalanta e successivamente Luvumbo è partito per disputare la Coppa d’Africa con la sua nazionale, l’Angola.

I malviventi sono entrati nelle abitazioni dei due giocatori, un edificio bifamiliare in centro, forzando le porte-finestre al pian terreno. Hanno messo sotto sopra ogni cosa, cercando oggetti di valore e avrebbero prelevato indumenti e altri effetti personali.

Il furto è stato scoperto questa mattina da Sebastiano Esposito (fratello dell’attaccante dell’Inter Pio) che ha subito chiamato il 113. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Squadra volante per un primo sopralluogo. Poi sono arrivati gli esperti della Scientifica per i rilievi tecnici.

La polizia recupererà probabilmente anche i filmati delle telecamere della zona che potrebbero aver ripreso i ladri allontanarsi. Il bottino del furto non è stato quantificato con precisione.

Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

