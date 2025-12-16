PUBBLICITÀ

Furto all’interno delle abitazioni di due calciatori del Cagliari. Nel mirino dei ladri sono finiti gli attaccanti Sebastiano Esposito e Zito Luvumbo.

Portati via effetti personali, soprattutto vestiti.

Sebastiano Esposito nel mirino dei ladri, svaligiata la casa dell’attaccante del Cagliari

Il momento in cui è stato messo a segno il furto non è chiaro. I due calciatori rossoblù sabato erano impegnati in trasferta a Bergamo contro l‘Atalanta e successivamente Luvumbo è partito per disputare la Coppa d’Africa con la sua nazionale, l’Angola.

I malviventi sono entrati nelle abitazioni dei due giocatori, un edificio bifamiliare in centro, forzando le porte-finestre al pian terreno. Hanno messo sotto sopra ogni cosa, cercando oggetti di valore e avrebbero prelevato indumenti e altri effetti personali.

Il furto è stato scoperto questa mattina da Sebastiano Esposito (fratello dell’attaccante dell’Inter Pio) che ha subito chiamato il 113. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Squadra volante per un primo sopralluogo. Poi sono arrivati gli esperti della Scientifica per i rilievi tecnici.

La polizia recupererà probabilmente anche i filmati delle telecamere della zona che potrebbero aver ripreso i ladri allontanarsi. Il bottino del furto non è stato quantificato con precisione.