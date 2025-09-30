Sequestrate 180 piante di marijuana ad Acerra, erano alte 4 metri

PUBBLICITÀ

Stamattina i Carabinieri della Stazione di Cancello, al termine di un prolungato servizio di osservazione finalizzato al contrasto dei reati in materia di stupefacenti, hanno deferito in stato di libertà un 53enne di Portici. L’uomo è ritenuto responsabile di produzione, coltivazione e detenzione illecita di droga.

Nel terreno a lui in uso località Pezzalonga ad Acerra, i militari hanno scoperto una serra artigianale di circa 150 metri quadrati, al cui interno erano coltivate 180 piante di marijuana, con un’altezza media di circa 4 metri. Le piante sono state estirpate e sottoposte a sequestro.

Piantagione di marijuana scovata ad Acerra, contadino finisce nei guai

Una serra artigianale nascosta tra la vegetazione e coltivata con 70 piante di marijuana, alte in media due metri. Questo è stato scoperto, nella tarda mattinata del 25 settembre 2025 i Carabinieri della Stazione di Cancello al termine di una mirata attività investigativa condotta ad Acerra.