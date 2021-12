Sequestrato autolavaggio a Giugliano, fanghi e detersivi smaltiti in modo illecito

A Giugliano i Carabinieri della locale Stazione, insieme a quelli della Stazione Forestali di Pozzuoli, hanno denunciato per gestione illecita di rifiuti e deposito incontrollato di rifiuti il titolare di un autolavaggio di via San Vito. I militari – impegnati in un servizio volto al contrasto dell’inquinamento ambientale – hanno accertato che l’uomo fosse sprovvisto del registro di carico e scarico dei rifiuti e di qualsiasi altro formulario per lo smaltimento degli stessi.

I carabinieri, in sostanza, hanno constatato che il titolare della ditta non poteva dimostrare il lecito smaltimento di rifiuti come detergenti, saponi, fanghi di depurazione e di tutti gli altri prodotti pericolosi per l’ambiente che un’attività di autolavaggio per forza di cose produce. L’area di 150 metri quadrati è stata sequestrata, anche le attrezzature al suo interno.

Blitz a Qualiano, carabinieri denunciano 2 imprenditori e sospendono l’attività

A Qualiano i Carabinieri della locale stazione insieme a quelli del nucleo ispettorato del lavoro di Napoli hanno effettuato un servizio a largo raggio nell’ambito dei controlli volti a contrastare le violazioni delle norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e lo sfruttamento del lavoro a nero. Durante le operazioni, i Carabinieri hanno controllato un cantiere edile a via Benedetto Croce. Denunciati a piede libero i 2 amministratori delle 2 società edili responsabili dei lavori. I militari hanno accertato che all’interno del cantiere erano presenti 4 operai che non avevano sostenuto il corso di formazione sulla sicurezza previsto dalla Legge.

L’attività è stata sospesa ed ai due titolari sono state elevate diverse contravvenzioni per un importo complessivo di 25 mila euro.