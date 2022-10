Fidanzato con una ragazza di Bergamo, si lasciano perchè il padre non vuole che stia con un napoletano

La storia che Marco ha raccontato a Fanpage.it è una vicenda particolare e delicata che riguarda la sua vita o meglio la sua relazione di coppia ed ha dell’inverosimile. Marco, napoletano doc – come egli stesso si definisce – vive a Bergamo per motivi di lavoro. Ed è nella città lombarda che inizia la sua storia.

La lettera di Marco: “Ho 24 anni e a gennaio ho conosciuto una ragazza”

“Ho 24 anni e la mia storia è un po’ surreale. Premetto: vengo da una famiglia calorosa, sono cresciuto con i valori, quelli veri. A gennaio di quest’anno conosco una ragazza: va tutto bene ci innamoriamo, facciamo una vacanza in Egitto insieme. Però inizio a vedere che qualcosa non va come dovrebbe. Percepivo che lei mi teneva nascosto qualcosa. Poco dopo l’inizio della relazione io avevo conosciuto la madre di lei, una bravissima persona (genitori separati). Però non riuscivo a capire perché quando parlavo del padre di lei, calava sempre un silenzio di tomba“.

Il ragazzo scopre che il padre della sua ragazza non le rivolgeva più la parola da quando si erano fidanzati

I mesi passano e la situazione si complica. Il ventiquattrenne napoletano non riesce a dare alla relazione di coppia quel senso di completezza che una persona innamorata cerca e allo stesso tempo vuol fornire alla persona amata. Spiega ancora Marco: “I mesi passavano. Vedevo che a certe richieste che per un ragazzo come me erano normali come uscire e fare tardi o dormire insieme a casa mia giungeva sempre un no da parte del padre di lei. E ho iniziato a pensare che il problema ero io. Mi sono chiesto: saranno stati i troppi tatuaggi che ho? Così le ho chiesto di affrontare il genitore faccia a faccia. E ho scoperto che da quando è iniziata la nostra relazione i due non si parlano più“.

L’uomo non tollerava che la figlia frequentasse un napoletano

Ma il motivo di questo muro, di questo no ‘senza se e senza ma’ alla relazione qual è? È semplice quanto inquietante. Il papà della ragazza non vuole che la figlia frequenti napoletani. Marco conclude così la sua triste storia: “Mi è caduto un mondo addosso. Ora mi trovo con una relazione finita solamente perché vengo da Napoli città che io amo e sono fiero delle mie origini. Mi chiedo tutto questo odio fino a quando dovrà andare avanti?”