Serra di marijuana scoperta dopo la lite familiare a Secondigliano, figlio in manette. Ieri gli agenti del commissariato di Secondigliano, guidati dal vice questore aggiunto Raffaele Esposito, erano impegnati nella quotidiana attività di prevenzione e repressione dei reati quando sono stati allertati per una lite tra madre e figlio in via Limitone d’Arzano. Dopo aver parlato con la donna che si trovavano nei pressi del palazzo, gli agenti entravano nell’abitazione della stessa per interrogare il figlio Benito Scippa avvertendo, però, un forte odore di marjuana. Inoltre notavano sul un tavolo la presenza di aeratori per serre domestiche, ventole, lampade alogene ed a led nonché flaconi di fertilizzanti. Tutto era utilizzato per la produzione della marijuana.

IL SEQUESTRO DOPO LA LITE

Dunque i poliziotti hanno condotto anche un’approfondita perquisizione dell’appartamento, infatti, hanno trovato 68 grammi di marijuana in un barattolo di vetro. Tutto era nascosti all’interno del cassetto di un mobile della stanza di figlio della donna. Quindi Scippa è stato arrestato e oggi si terrà il processo per direttissima davanti al pm, inoltre sono stati sequestrati gli strumenti utilizzati nella serra casalinga e la droga.

Infine ieri gli agenti hanno effettuato controllo amministrativo in un parcheggio all’aperto situato in una traversa di corso Secondigliano all’interno del quale riscontravano la presenza di un lavoratore irregolare nonché violazione amministrative per un totale di 5mila euro.