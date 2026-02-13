PUBBLICITÀ
Sesso con le fedeli in Cilento, il prete ammette: “Sono caduto in tentazione”

Don Jhon Gutierrez Sanchez è ricomparso nella trasmissione tv “Dentro la notizia”, in onda su Canale 5. Nel corso della quale ha risposto alle domande di Gianluigi Nuzzi, provando a chiarire le ragioni del suo allontanamento.

“Non sono sparito senza alcun motivo – ha esordito il prete colombiano di 49 anni, sparito da due anni dal Cilento dopo una fuga improvvisa, – ho detto sempre ai parrocchiani: chi vi parla è un sacerdote peccatore, non un prete santo. Durante il mio ministero, ho peccato. Sono caduto in tentazione per diverse volte”. Don Jhon ha confermato di avere avuto più rapporti sessuali con alcune donne che sono state tutte conosciute nelle parrocchie dove era stato inviato dalla diocesi.

