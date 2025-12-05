PUBBLICITÀ
Sesso sul cofano dell’auto in pieno centro, coppia filmata per strada

Nicola Avolio
Nicola Avolio
Scena di ordinario degrado ieri notte in pieno centro, all’angolo di via Calefati con via De Rossi. Una coppia, incurante dell’aria gelida di dicembre e della pubblica decenza, si lasciano andare ad “effusioni”, e anche di più, sul cofano di una macchina parcheggiata.

La scena di sesso è stata filmata ed il video è ben presto diventato virale sulle chat. L’impellente e irrefrenabile desiderio dei due è sfuggito ad una pattuglia della Polizia locale, che passava dall’incrocio in questione ma non nella strada dove i due “armeggiavano”, e una coppia di ragazzi che, increduli, si sono rigirati dopo essere passati proprio accanto alla coppia, ad “atto” compiuto.

Di seguito il video di quanto accaduto, riportato da Antenna Sud:

Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

