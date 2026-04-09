Si pente il boss Alessandro Giannelli, trema l’Alleanza di Secondigliano

Ha gettato la spugna il boss di Cavalleggeri d’Aosta Alessandro Giannelli. Dopo aver rimediato l’ergastolo per l’omicidio di Rodolfo Zinco il 48enne ‘Schwarz’ ha deciso di passare dalla parte dello Stato e di collaborare con la giustizia. Giannelli, in carcere dal 2016, ha chiesto qualche giorno fa di essere ascoltato dai magistrati della Dda e la sua posizione è adesso al vaglio della magistratura. Negli ultimi anni il suo gruppo si è contrapposto a quello di Massimiliano Esposito ‘o scognat, boss di Bagnoli e recentemente relegato al carcere duro. Le sue rivelazioni potrebbero aprire un nuovo squarcio nei segreti della mala flegrea e in quella dell’Alleanza di Secondigliano visto che negli ultimi tempi Giannelli si era avvicinato al maxi cartello.
L’ex boss Giannelli pronto a svelare i segreti dei ras del clan Licciardi
Camorra dell’area flegrea. Omicidio Zinco, ergastolo confermato per il ras Giannelli
Camorra dell’area flegrea. Omicidio Zinco, ergastolo confermato per il ras GiannelliPUBBLICITÀ