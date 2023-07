Si spara ancora in provincia di Napoli, pregiudicato ferito mentre era alla guida dello scooter

PUBBLICITÀ

Ieri sera, verso mezzanotte, i carabinieri sono intervenuti nel pronto soccorso dell’ospedale San Leonardo dove poco prima si era presentato un 44enne di Boscotrecase già noto alle forze dell’ordine.

L’uomo era stato colpito da un colpo d’arma da fuoco al fianco sinistro. La vittima è stata già dimessa. Da una prima sommaria ricostruzione ancora da verificare pare che i fatti siano avvenuti a Torre Annunziata e che il 44enne sarebbe stato sparato senza alcun apparente motivo mentre era alla guida di uno scooter.

Indagini in corso da parte dei carabinieri della compagnia di Torre Annunziata impegnati nel ricostruire l’esatta dinamica dell’evento.

Ieri un altro agguato ad Ercolano

Un uomo, classe ’95, è stato ferito da un colpo d’arma da fuoco che lo ha colpito all’inguine mentre era in via Panto a Ercolano. Il ferito è stato subito trasportato all’Ospedale del Mare. La dinamica dell’accaduto è ancora in fase di ricostruzione, a procedere è il Commissariato di Portici–Ercolano.

PUBBLICITÀ