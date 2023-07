Tragedia nel Salernitano, Francesca perde la vita nell’incidente: era al nono mese di gravidanza

PUBBLICITÀ

Un gravissimo impatto, poi la corsa contro il tempo in eliambulanza. Nulla ha potuto salvare Francesca Calandriello, 27 anni e incinta al nono mese di gravidanza. La giovane è rimasta vittima di un incidente a Sant’Arsenio, nel Salernitano. La ragazza, originaria di Sassano e che si era sposata un anno fa, era stata soccorsa in condizioni gravissime. Tuttavia, è morta poco dopo l’arrivo in ospedale e e con lei anche la bimba che portava in grembo e che sarebbe nata tra pochi giorni.

Lo schianto che ha spezzato due vite si è verificato nel pomeriggio di ieri, 12 luglio, nei pressi dello stadio comunale, lungo viale Dello Sport. La giovane era alla guida di una Fiat 500 quando, verso le 19, per ragioni ancora da accertare, si è scontrata con un pulmino a nove posti di proprietà di una società sportiva della zona. L’impatto, all’altezza di un incrocio, è stato molto violento, l’automobile è stata pesantemente danneggiata sul lato del guidatore. Francesca Calandriello è apparsa subito in condizioni molto gravi, è stata stabilizzata sul posto dal personale del 118. Per non perdere tempo prezioso è stata fatta intervenire una eliambulanza che l’ha trasportata al Ruggi d’Aragona di Salerno.

I medici hanno fatto il possibile ma la 27enne è deceduta poche ore dopo. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti la Polizia Locale, i Vigili del Fuoco e i carabinieri della Compagnia di Sala Consilina. Le cause sono al centro delle indagini, gli investigatori hanno ascoltato diversi testimoni ed è stata raccolta la versione del conducente del furgonato, che nell’incidente è rimasto illeso.