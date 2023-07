Assalto in banca a Casoria, ma il colpo fallisce: banditi via a mani vuote

PUBBLICITÀ

Questa notte i carabinieri della sezione radiomobile sono intervenuti a via Principe di Piemonte a Casoria dove era stato segnalato un tentativo di furto in una filiale di una banca.

Poco prima ignoti avevano infranto una delle vetrate perimetrali dell’istituto di credito per poi fuggire. Pare che nulla sia stato rubato.

Indagini in corso da parte dei Carabinieri che stanno acquisendo le immagini dai sistemi di videosorveglianza.