Si spara ancora nel Napoletano, tentativo di rapina finisce nel sangue ad Afragola

Ieri in tarda serata un 44enne di Afragola già noto alle forze si è presentato nel pronto soccorso dell’ospedale di Frattamaggiore, ferito verosimilmente da colpi d’arma da fuoco. Tre colpi al piede destro ed uno al piede sinistro. L’uomo è ancora ricoverato in osservazione, non è in pericolo di vita

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Casoria. Secondo una sommaria ricostruzione ancora da verificare l’uomo sarebbe stato ferito in Via Cantariello, forse dopo un tentativo di rapina. Indagini in corso per chiarire dinamica