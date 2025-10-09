Si sposa in ospedale come ultimo desiderio, muore una settimana dopo

PUBBLICITÀ

La storia di Eugenio Baldassarre ha commosso rapidamente il mondo del web. Il 44enne originario di Ugento, aveva come ultimo suo desiderio prima di morire, quello di sposarsi con la sua compagna di una vita.

Chi era Eugenio, tra passioni e vita privata

Eugenio lavorava come tecnico informatico all’Università di Bologna ed era molto apprezzato tra i suoi colleghi. Lo scorso dicembre aveva ricevuto la brutta notizia di un tumore, difficilmente curabile e in uno stato molto avanzato. Da quel momento il 44enne di Lecce ha iniziato a vivere infondendo il suo amore e calore alle persone a lui più care, come la sua fidanzata di una vita Elisa Brogna. Prima però di essere ricoverato nel reparto di oncologia, Eugenio aveva un ultimo desiderio, quello di sposarsi e di suggellare la loro storia d’amore che durava da 21 anni. Come racconta la compagna: “Il 21 ottobre avremmo festeggiato i 21 anni di fidanzamento, questa volta però ufficialmente da marito e moglie. Era un ragazzo di cuore, amava fare sport, passeggiare tra le montagne e amava tanto la musica”.

Le nozze in ospedale

Grazie all’aiuto del personale medico, i due sono riusciti a sposarsi in ospedale, nonostante le difficoltà della malattia. I due hanno deciso quindi di conservare per sempre il loro rapporto e rispettando al massimo la frase “nella buona e nella cattiva sorte”. Dopo la felicità e l’entusiasmo, otto giorni dopo lo scambio delle fedi Eugenio si è spento. I funerali si sono tenuti nella chiesa parrocchiale del quartiere Roncina, a Reggio Emilia. Oltre a lasciare un vuoto incolmabile per i suoi genitori Gino e Dolores, rimasti ancora ad Ugento, e per il fratello Marco, Eugenio ci lascia la forza di sognare e di vivere, perché anche se certe storie non hanno il finale che ci aspettiamo, non vuol dire che non si possa avere un piccolo ma gratificante lieto fine.