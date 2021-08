Ieri nel tardo pomeriggio i carabinieri della compagnia di Torre Annunziata – allertati dal 112 – sono intervenuti presso il complesso residenziale Parco Trento per segnalazione di colpi d’arma da fuoco. I militari hanno rinvenuto e sequestrato 1 bossolo calibro 7,65 ed 1 busta con all’interno alcune dosi di marijuana che erano in strada. Durante le operazioni di sopralluogo, i carabinieri hanno trovato – in un’area condominiale del palazzo – un ordigno artigianale di circa tre chili. Indagini in corso

RESTA AGGIORNATO, VISITA IL NOSTRO SITO INTERNAPOLI.IT O SEGUICI SULLA NOSTRA PAGINA FACEBOOK.