Si torna a sparare in provincia di Napoli. Come riportato da Il Mattino ieri sera c’è stata una sparatoria al Piano Napoli di Boscoreale. Per cause ancora da accertare, un 17enne è stato bersaglio di alcuni colpi di pistola. Uno l’ha raggiunto alla gamba, ferendolo in maniera lieve. Il 17enne è stato accompagnato al pronto soccorso dell’ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia dove è ricoverato. Non è in pericolo di vita.

Sul caso indagano i carabinieri della compagnia di Torre Annunziata. Nessuna ipotesi è esclusa, ma è molto probabile che si tratti di un agguato maturato negli ambienti dello spaccio di stupefacenti e del contrasto tra gruppi contrapposti.