“Siamo in vacanza a Napoli”, beccata coppia di ladri di carte di credito

Durante controlli dei carabinieri della compagnia di Napoli è scattato l’alt nei confronti di due persone. Sono un uomo e una donna. Il primo è nato in Romania 45 anni fa ed è già noto alle forze dell’ordine mentre l’altra persona è una irlandese di 25 anni incensurata. I militari trovano i due in possesso di 2.700 euro in contanti e di 11 carte di credito. La storia della vacanza a Napoli non regge e si decide di perquisire la camera d’albergo dove i 2 alloggiano a via vicinale Galeoncello.

Nella stanza vengono rinvenuti e sequestrati 5 dispositivi per i pagamenti Pos e 4 smartphone. Tra i Pos solo uno risulta intestato a una società in provincia di Salerno. Dagli accertamenti emerge che l’amministratore unico della società con sede in Roccadaspide aveva pattuito un accordo con i due: denaro in cambio di transazioni sul conto corrente. Il modo come poi i due indagati ci sarebbero riusciti è ancora da chiarire. I 3 sono stati denunciati per riciclaggio in concorso, le indagini vanno avanti.

Saranno 11 le persone denunciate al termine del servizio a largo raggio effettuato nel quartiere Poggioreale dai Carabinieri in una giornata che somiglia al manuale della criminalità. Tra le 128 persone identificate sono 46 i pregiudicati mentre su 86 veicoli sono ben 36 le sanzioni al codice della strada.