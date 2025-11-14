Raffica di controlli nel rione Connolo, trovata la droga imbustata

PUBBLICITÀ

Saranno 11 le persone denunciate al termine del servizio a largo raggio effettuato nel quartiere Poggioreale dai Carabinieri della locale Compagnia in una giornata che somiglia al manuale della criminalità. Tra le 128 persone identificate sono 46 i pregiudicati mentre su 86 veicoli sono ben 36 le sanzioni al codice della strada.

I carabinieri hanno setacciato le cantine del complesso residenziale del Connolo nel rione Sant’Alfonso. Trovata quasi un chilo di droga già suddivisa in dosi tra hashish, marijuana, cocaina e crack che avrebbero fruttato nella vendita al dettaglio 7mila euro circa.

PUBBLICITÀ

Tornando ai controlli, i Carabinieri fermano una coppia a bordo di un furgone. I due, un uomo e una donna, hanno 44 e 40 anni e sono già noti alle forze dell’ordine. Nel mezzo vengono trovati 50 giubbotti, 65 pellicce, 3 sciarpe firmate e 1 completo. La merce era stata rubata da un negozio di abbigliamento di corso San Giovanni. La refurtiva viene restituita ai legittimi proprietari e la coppia è stata denunciata per ricettazione in concorso.

Siamo già a 5 persone denunciate ma al 112 arriva una richiesta di aiuto dall’ospedale del Mare. Un 31enne è armato di forbici e ha appena minacciato il medico del pronto soccorso colpevole, secondo l’uomo, di non averlo visitato immediatamente. La gazzella è poco distante dalla struttura sanitaria e trova il 31enne che, denunciato, deve rispondere di minaccia aggravata a personale sanitario.