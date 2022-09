La sigla Es17 arriva sulle maglie, giovani ispirati da Emanuele Sibillo. Il dettaglio è emerso durante una corsa di cavalli clandestina, condotta sulla bretella laterale dell’autostrada Palermo-Catania. Ad incitare gli animali e i loro ‘cavalieri abusivi’ c’era un corteo di scooter guidato da ragazzi e ragazze che hanno incitato e ripreso la corsa clandestina.

Secondo PalermoToday in molti indossano una maglietta con la scritta Es17. Si tratta del nome del cavallo che è stato battezzato così come Emanuele Sibillo, infatti, il suo volto è stampato sulla stessa t-shirt. Il filmato della gara è stato pubblicato anche sui social, come segnalato dall’attivista animalista Enrico Rizzi.

Il giovane ha anche scritto al prefetto, alla questura, al comandante provinciale dei carabinieri di Palermo. “Si è appreso in data odierna – afferma – dell’ennesima e vergognosa corsa clandestina tramite un video pubblicato questa mattina in una pagina Facebook di un utente, con tanto di corteo di scooter. Il fatto è in sè gravissimo”. Sull’episodio indagano i carabinieri.

IL VIDEO DELLA CORSA