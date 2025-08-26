“Sono stata molestata” la denuncia dell’influencer napoletana Mary Cioffi

PUBBLICITÀ

Mary Cioffi, influencer napoletana molto attiva e nota sui social, ha raccontato di essere stata molestata da un anziano mentre cercava di recuperare un costume caduto dallo stendino mentre era al mare a Gaeta.

La giovane ha spiegato che, nel tentativo di recuperare l’indumento con una canna da pesca, si era trovata a dover bussare a più appartamenti per accedere alla finestra su cui il costume era rimasto impigliato. “Io mi stavo divertendo nel recuperare il costume caduto dallo stendino – spiega -. Il signore e la signora del piano di sotto non c’erano; con la canna da pesca l’avevo fatto cadere più giù, ma non fino al piano terra, così da poterlo recuperare. Avevo però sempre bisogno di andare a bussare a qualcuno per capire come accedere alla finestra dove si era impigliato il costume”.

A un certo punto, una coppia di anziani si è resa disponibile ad aiutarla, invitandola a entrare e a provare a recuperare il costume dalla loro abitazione: “Arrivo a un piano e incontro una coppia di anziani che si mette a disposizione: mi fanno affacciare dalla finestra e chiacchieriamo anche un po’”.

“Io, purtroppo, dalla loro finestra non riuscivo a recuperare il mio costume – racconta l’influencer -. Mi avvicino quindi cercando di prenderlo, quando sento che il signore anziano mi teneva un po’ troppo stretta. Io volevo fare tutto molto velocemente, così mi giro per capire cosa stesse succedendo dietro di me e cerco di afferrare il costume e andare via”.

Ad un certo punto l’anziano le tocca il sedere: “Riesco a prenderlo con la canna da pesca, ma in quel momento il signore, da dietro, mi mette entrambe le mani sul sedere. Sono rimasta scioccata. Magari qualcuno potrà dire: ‘Va be’, capirai, per una mano al sedere ti sei scandalizzata’. Sì, io però mi sono sentita molestata, per usare un termine meno crudo rispetto a tanti altri”.