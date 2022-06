Arrestata la sorella di Genny ‘a Carogna, blitz dei Falchi in casa

Arrestata Filomena De Tommaso, sorella di Genny ‘a Carogna. I falchi della squadra mobile hanno rintracciata presso la sua abitazione in via Vicaria Vecchia in esecuzione di un provvedimento di pene concorrenti e contestuale ordine di esecuzione emesso lo scorso 15 giugno dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Genova – Ufficio Esecuzioni Penali.

La 47enne era condannata alla pena di 4 anni, 9 mesi e 27 giorni di reclusione e ad una multa di 2070 euro per i reati di furto aggravato, indebito utilizzo di carte di credito o di pagamento, tentato furto aggravato e in materia di stupefacenti, commessi G tra il 2006 ed il 2020.

Bloccato al porto di Napoli, arrestato il papà di Genny ‘a Carogna: oltre 18 anni di carcere

Ad “accoglierlo”, il 28 maggio 2021, allo sbarco di un traghetto proveniente da Ischia ha trovato gli agenti del commissariato Vicaria Mercato di Napoli che lo hanno arrestato e portato in carcere: era ricercato dal 26 maggio, Ciro De Tommaso, 69 anni, padre di Gennaro De Tommaso, soprannominato “Genny la carogna”, l’ultrà del Napoli protagonista della “trattativa” con le forze di polizia durante la finale di coppa Italia Napoli-Fiorentina, allo stadio Olimpico di Roma, nel maggio 2013, preceduta dall’aggressione e dal ferimento “a morte” del giovane tifoso napoletano Ciro Esposito.

Ciro De Tommaso è destinatario di un ordine di carcerazione emesso mercoledì scorso dalla Procura Generale di Napoli perché condannato a 18 anni e mezzo di carcere in quanto ritenuto colpevole di associazione a delinquere finalizzato al traffico di sostanze stupefacenti aggravata dal metodo mafioso nell’ambito del procedimento giudiziario derivato dalla maxi operazione interforze “Piazza Pulita”, del febbraio 2007, che assestò un duro colpo alla criminalità organizzata di Forcella arrestando vecchi e nuovi boss di quella zona di Napoli una volta nelle mani della famiglia Giuliano. La condanna inflitta a De Tommaso è diventata definitiva dopo la sentenza con la quale la Cassazione.