Sottomarino scomparso, la triste coincidenza: la moglie di uno dei passeggeri è discendente di due naufraghi del Titanic

Una triste coincidenza lega Stockton Rush, CEO dell’Ocean Gate e uno dei passeggeri dispersi nel sottomarino in visita al relitto del Titanic, al naufragio della nave. Sua moglie, Wendy Rush, è infatti discendente di Isidor e Ida Straus entrambi morti sul Titanic. In particolare i due avi della Rush sono rappresentati nel film nella tragica scena dei due anziani che abbracciati sul letto. A rivelare la triste storia è il New York Times.

La visita al Titanic

Stockton Rush è il CEO dell’azienda Ocean Gate, gruppo che organizza le costosissime, 250.000 euro a biglietto, visite al relitto del Titanic. La nave è sul fondo del mare a circa 3000 metri di profondità. Sono molti i dubbi attorno al sottomarino scelto per la particolare visita. Durante l’ultima spedizione qualcosa è infatti andata storta, poco dopo il raggiungimento del relitto il sottomarino ha infatti perso i collegamenti con la nave maggiore.

Secondo quanto appurato in caso di problematiche il sottomarino avrebbe dovuto in automatico spingersi verso la superfice galleggiando come fosse una nave. Le ore di autonomia d’ossigeno sono da poco terminate e le ricerche del sottomarino continuano ininterrotte da domenica. Aerei militari canadesi ed americani, sottomarini e bussole con sensori per intercettare oggetti sono tutte a lavoro. La preoccupazione di molti è che il sottomarino si sia incastrato all’interno del relitto non riuscendo a venire a galla.

Il triste collegamento

Il CEO dell’azienda, presente all’interno del sottomarino e quindi anch’egli scomparso, è però strettamente legato al Titanic. Sua moglie infatti è la discendente di una coppia di anziani naufragata insieme al Titanic. I due avi della Rush sono più famosi di quanto si pensi. Per chi ha infatti visto il film iconico sul Titanic con il giovanissimo Leonardo Di Caprio, ricorderà perfettamente la struggente scena della coppia di anziani abbracciata sul letto mentre il Titanic affonda. Quella scena racconta proprio degli avi della Rush che decisero di lasciare posto a donne e bambini sulle scialuppe restando in cabina abbracciati.