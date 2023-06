Giovani di Giugliano accoltellati sul campo di calcio, figlio e nipote di Maria Licciardi a processo per tentato omicidio

PUBBLICITÀ

Ha ottenuto gli arresti domiciliari Gennaro Musella, nipote della boss in gonnella Maria Licciardi. Il giudice ha accolto l’istanza con la quale i difensori di Musella Gennaro (gli avvocati Rosario Arienzo e Marco Bernardo) sostenevano l’insussistenza di un concreto pericolo di reiterazione del reato, sostituendo il carcere con gli arresti domiciliari

Gennaro Musella, insieme al cugino Giuseppe (figlio di Maria Licciardi), è a processo con l’accusa di tentato omicidio. Oggi è stata calebrata davanti al gip presso il tribunale di Napoli – dott. Visco – l’udienza preliminare a carico dei due. I difensori – previa acquisizione di una consulenza tecnica di parte tesa a sconfessare – sulla base della relativa gravità delle ferite riportate dalle persone offese a seguito dell’ accoltellamento subito – la qualificazione del fatto in termini di tentato omicidio – hanno chiesto che il processo si celebrasse nelle forme del rito abbreviato. Del resto, agli atti, c’è un video acquisiti dal pm titolare delle indagini – dott. De marco – che riprende nettamente l’aggressione e gli accoltellamenti contestati. Il gip ha disposto l’acquisizione della consulenza di parte, però, stante la complessità della vicenda, ha rinviato il processo a settembre.

LA RISSA SUL CAMPETTO

In particolare, il 4 ottobre l’indagato, al termine di un incontro calcistico tenutosi all’impianto sportivo San Rocco, zona Miano, durante una lite per futili motivi avrebbe colpito con diversi fendenti due componenti della squadra avversaria provocando ad una vittima lesioni gravi consistite in “traumatismo del fegato con ferita aperta in cavità, lacerazione maggiore” con prognosi riservata ed all’altra lesioni consistite in “lesioni dei tessuti molli posteriori” con prognosi di 15 giorni.