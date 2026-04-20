Spaccio degli ‘insospettabili’ nel Casertano, arrestato studente 19enne

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Controlli serrati nel corso della notte da parte dei militari della sezione radiomobile della compagnia di Caserta, che hanno portato all’arresto di un giovane studente del posto, incensurato, ritenuto responsabile di detenzione illecita di sostanze stupefacenti. Il ragazzo, 19enne, è stato notato durante un servizio di pattuglia mentre si aggirava con atteggiamento ritenuto sospetto. I militari hanno quindi deciso di procedere a un controllo più approfondito, effettuando una perquisizione personale e del veicolo.

All’interno dell’auto sono stati rinvenuti circa 70 grammi di hashish, nascosti in diversi punti dell’abitacolo, oltre a un bilancino elettronico di precisione. La perquisizione è stata successivamente estesa anche al domicilio del giovane, dove sono stati trovati ulteriori quantitativi della stessa sostanza, un secondo bilancino e materiale utile al confezionamento. Tutto il materiale è stato sequestrato e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria.

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Il giovane è stato posto agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida. L’operazione si inserisce nell’ambito delle attività di prevenzione e contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti intensificate negli ultimi giorni sul territorio casertano.