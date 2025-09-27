PUBBLICITÀ
Spaccio di droga a domicilio e armi micidiali in tasca, un arresto e una denuncia a Torre del Greco

Questa notte a Torre del Greco i militari della locale Compagnia con il supporto dei colleghi del Reggimento Campania e del Nucleo Cinofili di Sarno, hanno effettuato un’ampia operazione di controllo del territorio.

Durante il servizio, è stato arrestato il 58enne Giorgio Specchio Mazzullo (nato a San Giorgio a Cremano il 01/08/1967), già noto alle forze dell’ordine e sorpreso in flagranza mentre cedeva stupefacente all’interno della propria abitazione. Le perquisizioni hanno consentito di sequestrare oltre 37 grammi di hashish, strumenti per il confezionamento e più di 500 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita.

Nello stesso contesto, altri individui sono stati segnalati o deferiti per detenzione di droga a fini di spaccio o per uso personale, con il sequestro di hashish, marijuana e bilancini di precisione.

Significativo, invece, il rinvenimento durante un controllo stradale di un tirapugni modificato con all’interno una lama a scatto lunga 9 centimetri. Un’arma di questo tipo rappresenta un pericolosissimo strumento da offesa, capace di unire la forza devastante del tirapugni con la letalità di un coltello nascosto. Un’arma non solo proibita ma potenzialmente letale anche in contesti di una banale discussione. L’arma era in possesso di un 23enne ed è stata sequestrata.

I militari hanno controllato 52 persone e 41 veicoli, hanno eseguito 7 perquisizioni e verificato la presenza di 8 uomini sottoposti a misure restrittive.

Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

