Spalletti a DAZN: “Il Maradona quando canta queste canzoni diventa uno spettacolo”

Luciano Spalletti ha parlato ai microfoni di DAZN nel post gara tra Napoli e Juventus.

Spalletti: “Sono andati più forte di noi, il Napoli è forte e in condizione”

Il tecnico di Certaldo ha dichiarato: “Non siamo riusciti ad avere superiorità e ci hanno fatto correre. Loro sono andati forte, più di noi e sono una squadra in grande condizione. Dopo il gol abbiamo preso in mano il pallino, ma facendo cose troppo scolastiche, senza forzare la situazione”.

“Abbiamo perso un numero di palloni incredibili, se non guidi tu la partita poi ti trovi a fare il passeggero. Dopo diventa tutto più difficile. Non abbiamo trovare le giuste contromisure”. Continua così l’ex tecnico azzurro, Luciano Spalletti sulla gara disputata dai suoi ragazzi.

In ultimo una battuta sul suo ritorno al Maradona, Spalletti a tal proposito afferma: “Quando cantano queste canzoni, che conosco a memoria diventa uno spettacolo ed una cornice che solo il Maradona ha”.