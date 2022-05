Sparatoria a Gragnano, 24enne gambizzato in pizzeria: ricoverato in ospedale

Ieri sera, intorno alle 23, un 24enne incensurato di Sorrento è stato colpito alla gamba destra da 2 colpi di pistola. Il giovane è stato trasportato in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale di Castellammare di Stabia ed è tuttora ricoverato, non in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della stazione di Gragnano e della sezione operativa di Castellammare di Stabia.

Secondo una prima sommaria ricostruzione ancora da verificare il 24enne sarebbe stato ferito da uno sconosciuto all’interno di una pizzeria di Gragnano, in Via Roma.

Indagini in corso per chiarire dinamica e individuare chi ha premuto il grilletto.