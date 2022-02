Paura al centro di Napoli, evita la rapina ma i banditi gli sparano contro

Paura ieri mattina al centro di Napoli dove un uomo ha evitato una rapina con i banditi che, per tutta risposta, gli hanno esploso contro dei colpi di pistola. Pallottole che hanno centrato l’auto dove l’uomo viaggiava. I fatti sono accaduto ieri mattina nella centralissima via Giosuè Carducci: un uomo, da solo a bordo di una Fiat 500, mentre era fermo ad un semaforo ha visto avvicinarsi due persone in sella ad uno scooter. I rapinatori volevano orologio, portafogli e oggetti di valore ma l’uomo, nonostante l’arma da fuoco che uno dei due impugnava non si è spaventato. Capendo il pericolo ha effettuato una manovra repentina e in pochi secondi ha accelerato allontanandosi. Non senza rischi visto che uno dei due banditi ha sparato contro la macchina mandando in frantumi il lunotto anteriore. L’uomo a quel punto ha arrestato la marcia e i due rapinatori sono scappati: sul posto gli agenti del commissariato San Ferdinando e quelli dell’Ufficio Prevenzione generale. Le indagini sono scattate subito e si avvarranno anche dell’aiuto delle immagini della videosorveglianza, già acquisite dagli investigatori.