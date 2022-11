Spari contro un poliziotto dopo un tentativo di rapina, il cognato del reggente dei Mazzarella respinge le accuse

Ha contestato duramente le accuse mosse a suo carico. Quella di una rapina e di tentato omicidio. Massimo Bruno, cognato del reggente dei Mazzarella, Salvatore Barile, ha replicato alle accuse contestatigli durante l’interrogatorio di garanzia. Difeso dai penalisti Leopoldo Perone e Domenico Dello Iacono, Bruno si è difeso spiegando che le sue condizioni fisiche non siano tali da permettergli gli addebiti contestatigli dalla Procura. L’uomo era stato arrestato una settimana fa quando gli uomini della Polizia di Stato eseguivano un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. del Tribunale di Napoli, su richiesta della Procura della Repubblica, nei suoi confronti. Il 42enne è ritenuto gravemente indiziato dei delitti di tentato omicidio aggravato, tentata rapina pluriaggravata, resistenza aggravata, porto abusivo di arma da fuoco ed evasione.

La notte del lo scorso 22 agosto in via Peppino De Filippo l’uomo armato, a bordo di uno scooter Peugeot Tweet, avrebbe tentato di perpetrare una rapina ai danni di un giovane passante, evento non verificatosi grazie al tempestivo intervento di un poliziotto libero dal servizio. Nel corso del successivo inseguimento, giunto via Aquileia, l’uomo sarebbe stato raggiunto dall’agente e, per guadagnare nuovamente vantaggio, avrebbe esploso all’indirizzo di quest’ultimo due colpi d’arma da fuoco, senza colpirlo, riuscendo in tal modo a dileguarsi definitivamente.

L’ attività investigativa consentiva di raccogliere gravi indizi di colpevolezza a carico dell’indagato Bruno, cognato del reggente del clan Mazzarella, peraltro riconosciuto, a seguito di individuazione fotografica, dalla vittima della tentata rapina. Bruno, in sede di interrogatorio, ha ribattuto sull’impossibilità di una tale fuga adducendo come elemento a sua discolpa i postumi di un intervento che ne avrebbe condizionato la normale deambulazione. Adesso c’è attesa per la data entro cui sarà fissato Riesame