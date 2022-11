Napoli, autista dell’Anm preso a pugni da un passeggero: era infastidito dal traffico

Un uomo non ancora identificato, verso le 12 della giornata di ieri, 1 novembre, ha aggredito a Napoli l’autista della 584, la linea cimiteriale ANM. La sua colpa sarebbe stata quella di non averlo fatto scendere dall’autobus fuori fermata.

AUTISTA AGGREDITO A NAPOLI, IL PASSEGGERO INFASTIDITO DAL TRAFFICO

I fatti si sono svolti a via Foria, tra le principali strade di Napoli. L’aggressore, infastidito dall’enorme traffico, avrebbe chiesto all’autista di scendere, nonostante l’autobus fosse fuori fermata. E, dopo il rifiuto ricevuto, il passeggero ha invaso il suo abitacolo e ha iniziato a prenderlo a pugni, in faccia e sul naso. Poi la fuga e il dileguamento tra la folla. L’autista, nonostante il dolore per le percosse ricevute, è poi riuscito a fermare il bus e a mettere in sicurezza gli altri passeggeri a bordo.

SANSONE: “IMPENSABILE AGGREDIRE UN’AUTISTA SENZA MOTIVO”

A denunciare l’accaduto, il sindacalista dell’Usb (Unione Sindacale di Base) Marco Sansone: “E’ impensabile che chiunque possa aprire la porta dell’abitacolo di un autobus dell’ANM e aggredire l’autista per qualsiasi motivo”, afferma il sindacalista.

Che poi continua: “Per fortuna l’autista, nonostante la paura e lo stato confusionale, è riuscito ad inserire il freno a mano, così da evitare che l’aggressione sfociasse in conseguenze anche più gravi a danno di terzi. Sono anni che chiediamo ad azienda e Comune di Napoli, oltre che un maggior presidio del territorio a tutela del personale front line dell’ANM, cabine guida protette. Oggi – conclude Sansone – assistiamo all’ennesima aggressione ai danni del personale viaggiante ANM, ma solo grazie alla professionalità ed alla bravura dell’autista non si parla di tragedia annunciata. Fino a quando? Dove sono azienda e Comune di Napoli?”.