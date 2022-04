Si spara nella notte a Napoli, esplosi 10 proiettili in strada: indagini in corso

Verso la mezzanotte a Piazza San Pasquale nel quartiere Chiaia i Carabinieri della locale stazione, che erano impegnati per un posto di controllo, intervengono per dei colpi d’arma da fuoco. I militari ispezionano la zona e trovano a via Vincenzo Cuoco e a via Carducci un totale di 10 bossoli tutti a salve.

I colpi erano a terra e sono stati sequestrati. Indagini in corso da parte dei Carabinieri di Chiaia che hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti in zona.

Si spara anche a Pozzuoli, esplosi proiettili tra le strade di Monterusciello

Ieri sera, in via Viviani, sono stati esplosi colpi d’arma da fuoco. Sul posto, allertati dal 112, sono intervenuti i carabinieri della sezione operativa di Pozzuoli. Sull’asfalto 3 bossoli calibro 9. I proiettili sarebbero stati esplosi in aria. Indagini in corso per chiarire la dinamica.