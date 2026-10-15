Sparò alle forze dell’ordine durante la rapina, catturato il latitante di Napoli

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Era stato condannato per una lunga serie di reati Enrico Iale, latitante da due anni e mezzo, rapinatore seriale che nel 2022 tentò di sparare alle forze dell’ordine impegnate nella sua cattura dopo uno dei suoi colpi. Il fuggitivo è stato rintracciato e arrestato in Spagna nell’ambito di indagini coordinate dalla Procura di Napoli.

Alle operazioni ha preso parte la Polizia di Stato con la collaborazione di Enfast Italia – Servizio per la Collaborazione Internazionale di Polizia e del Grupo Localizacion della Udyco della Comisaria General Policia Judical della Policia Nacional de Madrid. Iale è destinatario di un ordine di esecuzione di pene concorrenti per i reati di detenzione e porto abusivi di armi, associazione per delinquere, rapina aggravata, ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale.

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Il caso dello Salvator Mundi

Il condannato è stato rintracciato in Spagna, in seguito agli accertamenti delegati alla Sezione Catturandi della Squadra Mobile di Napoli. Secondo quanto emerso dalle indagini Iale apparteneva alla banda di Vincenzo Esposito, alias ‘o francese”, quest’ultimo un vero e proprio mago dei travestimenti ritenuto coinvolto nel furto, alla Basilica di San Domenico Maggiore di Napoli, e nella ricettazione del preziosissimo dipinto riproducente l’icona Cristo Benedicente, meglio conosciuto come “Salvator Mundi”, attribuito alla Scuola di Leonardo Da Vinci, risalente al XVI secolo. Il dipinto venne recuperato dalla polizia e finora non è stato accertato che Iale avesse preso parte al furto del dipinto.