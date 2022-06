Tirano uno squalo fuori dal mare per farsi un selfie, il video scatena la rabbia degli animalisti

Hanno trasportato un piccolo esemplare di squalo, probabilmente un’innocua verdesca, soltanto per fotografarlo. Poi l’hanno spinto nuovamente in mare a seguito delle proteste da parte di alcuni dei presenti. Accade a Fontanamare, nel Sud della Sardegna. A testimoniare i fatti è un video pubblicato da ieri mattina di CagliariPad.it, che mostra alcuni uomini prendere l’animale e spostarlo sul bagnasciuga. Poi, poco dopo, arrivano diverse persone a chiedere insistentemente di rimettere l’animale dove in realtà dovrebbe essere, in mare.

Secondo l’avvocato Alessio Cugini Borgese, nel filmato “sono ritratti diversi bagnanti in riva al mare. Alcuni di questi ultimi sono intenti a trascinare fuori dall’acqua quello che sembrerebbe essere un piccolo squalo. L’animale appare visibilmente sofferente, tanto da suscitare persino lo sdegno di altri bagnanti presenti”.

“Altre persone che chiedono a coloro che lo avevano tirato fuori dall’acqua di rimettervelo. Ora, è chiaro che la condotta di chi ha fatto sì che il malcapitato animale fosse letteralmente strappato via dal suo habitat, sottoponendolo a sevizie del tutto inutili e divenuto per l’effetto scherno dei suoi aguzzini, viene per certo ad integrare l’ipotesi di reato di cui all’art. 544-ter c.p”.

“Stante la consumazione della predetta ipotesi di reato – prosegue – si è con la presente a richiedere l’accertamento del fatto giusta individuazione dei responsabili che hanno realizzato e postato in rete il video, sì da deferirli alla competente Procura della Repubblica”.