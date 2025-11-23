Sta arrivando la nuova esperienza RDG di Rogatino Di Guida

PUBBLICITÀ

Grandissime novità in vista a La Barberia RDG, di Rogatino Di Guida, giovane parruchiere per uomini situato al Corso Campano 448 a Qualiano. Sono in corso infatti lavori per il rifacimento del look dell’attività che in breve tempo è diventato un punto di riferimento nel settore. Nessuno spoiler su come sarà il nuovo corso di La Barberia RDG ma sicuramente si sta lavorando per offrire ai clienti qualcosa di speciale.

“Un luogo rinnovato, pensato nei dettagli, dove stile, qualità e atmosfera si uniscono.

Il nuovo RDG sta arrivando”, afferma Rogatino Di Guida che insieme al suo staff soddisfa i clienti con tagli che sembrano delle vere e proprie opere.

Grazie ai suoi tagli innovativie ed originali, Rogatino si è conquistato la fiducia di una vasta clientela, anche vip. La tecnica che lo contraddistingue è quella delle sfumature effetto pelle, molto in voga soprattutto tra i giovani. Rdg è anche molto seguito sui social dove vanta migliaia di followers. Per facilitare la clientela ha creato un’App per le prenotazione (scaricabile qui play.google.com/store/apps/details?id=com.rdgbarber.ita.fe)

Qui è possibile prenotare un taglio o una barba, ma bisogna farlo con anticipo perché le richieste sono davvero tante.

🕒 Orari di apertura:

📅 Martedì – Sabato: 8:30 – 13:00 / 15:30 – 20:30

💈 Venerdì e Sabato: orario continuato

📲 Puoi prenotare in qualsiasi momento (H24) tramite la nostra app ufficiale 👇

👉 RDG BARBER 96

LUOGO Corso campano 448, Qualiano, Italy

PAGINA FACEBOOK https://www.facebook.com/Rogatinobarber96

PAGINA INSTAGRAM: https://www.instagram.com/rdg_barber96/

TELEFONO: 349 498 7217