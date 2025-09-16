PUBBLICITÀ
Omicidio di Stefano Gaglio, preso il presunto killer: è il cognato

A uccidere Stefano Gaglio sarebbe stato Giuseppe Cangemi secondo gli investigatori della squadra mobile di Palermo. L’uomo stato arrestato con l’accusa di omicidio il cognato ucciso a colpi di pistola, lunedì 15 settembre, davanti alla farmacia dove lavorava, in centro a Palermo.

A incastrarlo sono stati i video delle telecamere di zona. L’omicidio è avvenuto in pieno giorno. La vittima, 38 anni, aveva appena lasciato i figli a scuola e stava andando al lavoro. Il movente sarebbe economico. Da mesi, scrivono i giornali locali, si sarebbe innescata una disputa in famiglia per l’eredità di un villino a Carini che il suocero di Gaglio aveva donato alla figlia, moglie della vittima. Gli altri parenti non erano d’accordo con la scelta. In particolare, Cangemi aveva avuto diverse discussioni e scontri con Gaglio negli ultimi tempi.

