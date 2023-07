Incidente sulla Circumvallazione a Melito, Stefano muore a 25 anni

PUBBLICITÀ

Stanotte è avvenuto un incidente mortale a Melito. Stefano Gambino ha perso la vita nei pressi della cosiddetta rotonda Mele, che collega la cittadina al quartiere Scampia, proprio a due passi dallo stabilimento Kimbo. Il nome della vittima è stato riportato in anteprima dal sito LaProvinciaOnline.

I Carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Marano sono intervenuti alle 2 di notte lungo la Circumvallazione esterna angolo via Toscana per un incidente stradale. Poco prima, per cause ancora in corso di accertamento, il 25enne di Somma Vesuviana a bordo di una Yamaha mentre guidava avrebbe perso il controllo della moto andando a finire contro un palo segnaletico. Il personale del 118 intervenuto sul posto ha constatato il decesso del ragazzo. Indagini in corso per chiarire dinamica dell’incidente

Una nuova vittima su via Caracciolo, Emanuele muore nell’incidente

Un altro tragico incidente ha strappato alla vita e ai suoi cari un giovane ragazzo di Napoli. Teatro della tragedia, ancora una volta è via Caracciolo che sembra essere diventata una strada maledetta nonostante dissuasori e semafori. E’ morto infatti all’ospedale il 30enne Emanuele Amabile del Pallonetto di Santa Lucia. Ieri il giovane era rimasto coinvolto l’altro giorno in un incidente stradale mentre si trovava in sella alla sua moto lungo via Francesco Caracciolo.

Trasportato in ospedale già in gravi condizioni a causa delle ferite e traumi riportati nel violento impatto. Emanuele è morto nonostante gli sforzi dei medici. Sui social in tanti lo ricordano come un ragazzo gioviale e pieno di vita. La sua morte è solo l’ennesima di una lunga scia di sangue lasciata lungo via Caracciolo.