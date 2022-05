Ennesima stesa ai Quartieri spagnoli nel ‘cuore’ di Napoli. Ben 16 colpi di pistola sono stati esplosi da pistoleri in sella a scooter che hanno seminato il panico nella zona dove abita Ciro Mariano ‘o picuozzo il boss diventato scrittore in carcere e tornato in libertà da tempo dopo ben 31 anni di detenzione. Indagini affidate agli uomini del commissariato Montecalvario: non si esclude che dietro la sparatoria possano esserci contrasti tra giovani leve malavitose.