Camorra scatenata, stesa tra la gente in provincia di Napoli

Una stesa. L’ennesima. Quella avvenuta questa sera a Frattaminore nella centralissima piazza Umberto I. In due, in sella ad una moto di grossa cilindrata, avrebbero esploso alcuni colpi di pistola in aria scatenando il panico nella zona. Si tratta della seconda azione armata in meno di quarantotto ore nella cittadina dell’hineterland dopo la stesa di mercoledi sera (leggi qui l’articolo). In quell’occasione un commando composto da otto persone aveva esploso colpi di pistola contro le abitazioni di affiliati ai Cristiano-Mormile, gruppo in lotta con i Monfregolo che li ha cacciati da Arzano. Sul posto gli agenti del commissariato di Frattamaggiore, diretto dal vice questore Pasquale Giordano, gli stessi che da una settimana presiedono le strade di Frattaminore, dove in venti giorni sono state fatte esplodere ben sei bombe, tre delle quali in meno di due giorni.