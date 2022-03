Serata di terrore tra Frattamaggiore e Frattaminore, doppia sparatoria in pochi minuti

Doppia sparatoria stasera prima a Frattaminore poi a Frattamaggiore. Raid nelle palazzine di via Rossini dove sono stati esplosi numerosi molti colpi d’arma da fuoco da soggetti a bordo di un’auto che hanno sparato all’impazzata.

La stesa anche a Frattaminore

Poco fa c’è stata una stesa a Frattaminore, in otto su quattro moto di grossa cilindrata avrebbero esploso colpi di pistola in centro. Seguiranno aggiornamenti.

Intanto ieri gli agenti del Commissariato di Frattamaggiore, con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine Campania, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio a Frattaminore in via Cavalieri di Vittorio Veneto, via Turati, via Giovanni XXIII, piazza San Maurizio e piazza Atella.

Nel corso dell’attività sono state identificate 62 persone, di cui 13 con precedenti di polizia, e controllate 10 persone sottoposte agli arresti domiciliari; sono stati altresì controllati 33 veicoli e contestate 4 violazioni del Codice della Strada per mancanza della revisione periodica, velocità non commisurata, per non aver ottemperato all’alt e per mancanza di copertura assicurativa.

