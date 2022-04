Stop alla festa Napoli con 228 persone, la polizia sequestra il locale. Ieri, nell’ambito dei servizi predisposti dalla Questura di Napoli nelle aree della “movida”, gli agenti dei Commissariati Montecalvario, Decumani e Bagnoli, i finanzieri del Comando Provinciale di Napoli, personale del servizio autonomo della Polizia Locale del Comune di Napoli e della Polizia Metropolitana hanno effettuato controlli ai Quartieri Spagnoli, al centro storico e a Bagnoli.

BLOCCATA LA FESTA

Ancora, i poliziotti del Commissariato Decumani nel centro storico e in Borgo Orefici hanno identificato 228 persone e controllato un esercizio commerciale in largo D’Arianiello in cui era in corso una festa danzante con numerose persone presenti; sul posto hanno identificato e denunciato il titolare ed il gestore dell’attività, napoletani di 51 e 52 anni, per apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo o trattenimento in violazione delle prescrizioni dell’Autorità a tutela della incolumità pubblica, poiché sprovvisti della prescritta licenza di agibilità e del certificato prevenzione incendio (CPI), inoltre, hanno sequestrato il locale e poiché sprovvisto di uscite di sicurezza.

Infine, gli agenti del Commissariato Bagnoli in viale Campi Flegrei, via Discesa Coroglio e in piazza Bagnoli hanno identificato 38 persone e controllato 12 veicoli e 7 locali commerciali.

Nel corso dell’attività gli agenti del Commissariato Montecalvario in via Toledo, largo Berlinguer, corso Vittorio Emanuele e nei Quartieri Spagnoli hanno identificato 100 persone, controllato 7 esercizi commerciali, rimosso 6 veicoli in divieto di sosta e contestato 4 violazioni del Codice della Strada per sosta vietata.

Alto impatto a Frattaminore

Ieri gli agenti del Commissariato di Frattamaggiore, con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine Campania, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio a Frattaminore in piazza Atella e piazza San Maurizio, in via Turati, via Cavalieri di Vittorio Veneto, via Giovanni XXIII.

Nel corso dell’attività sono state identificate 79 persone, di cui 22 con precedenti di polizia, e controllati 43 veicoli.