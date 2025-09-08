Streaming illegale, Dazn e Ace smantellano il noto sito di calcio

PUBBLICITÀ

L’Alliance for Creativity and Entertainment, insieme con DAZN, ha smantellato Calcio, sito illegale di streaming sportivo in diretta. L’operatore del servizio illegale, con sede in Moldavia, interrompe le attività. Negli ultimi 12 mesi, Calcio ha totalizzato oltre 123 milioni di visite attraverso 134 domini. Con più di 6 milioni di accessi mensili provenienti dall’Italia, era il sito di streaming sportivo illegale più popolare del Paese.

Il sito offriva accesso non autorizzato a contenuti sportivi premium, tra cui la Serie A, insieme ad a Premier League, La Liga, Bundesliga e Ligue 1, Champions League, Europa League, Europa Conference League. Trasmettevano anche a Coppa del Mondo FIFA e UEFA EURO, oltre a campionati di basket come l’NBA, Formula 1 e MotoGP, incontri di tennis e numerosi altri eventi di rilievo.

“Così proteggiamo i tifosi di calcio”

“Smantellare attività illegali come Calcio è fondamentale per proteggere i tifosi, salvaguardare i posti di lavoro e preservare il valore e l’integrità degli eventi sportivi dal vivo“, ha affermato Ed McCarthy, COO di DAZN Group. “L’azione decisiva intrapresa da ACE e DAZN per rimuovere questo sito ha impedito ulteriori danni al benessere dell’ecosistema sportivo“. L’80% del traffico proveniva dall’Italia, con percentuali minori provenienti da Spagna, Stati Uniti, Germania e Francia.

“La pirateria riduce il valore commerciale di una diretta sportiva ben prima del fischio finale, danneggiando broadcaster, leghe sportive e tifosi”, ha affermato Larissa Knapp, Vicepresidente Esecutivo e Responsabile della protezione dei contenuti della Motion Picture Association. “Con l’inizio della stagione calcistica italiana, mi congratulo con il team per aver smantellato tempestivamente questa famigerata operazione“. L’operazione è il risultato di un’indagine congiunta tra ACE e il team antipirateria di DAZN.