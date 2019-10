E stata trovata senza vita nella sua abitazione di Fontanarosa, in provincia di Avellino. A lanciare l’allarme sono stati i familiari di A. I.. La 45enne si è tolta la vita per asfissia, stringendo un sacchetto di plastica al collo. La scoperta è avvenuta nella serata di sabato quando i parenti della donna sono entrati nell’appartamento con le forze dell’ordine allertati dopo ore di “silenzio” della 45enne. Sul posto i carabinieri della locale tenenza per ricostruire l’accaduto.